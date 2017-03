SOBRE LO LEGAL Y LO LEGÍTIMO - Alejandro Floria Cortés

Me cago en su Excelencia - Suburbano

Ha de saber su Excelencia

Que la cosa anda jodida

Que el hambre no da guarida

Y se acaba la paciencia.

Ante esta triste evidencia

Reniego del vasallaje

Y me lanzo al abordaje

Cegándome en su Excelencia.



En su Excelencia y de paso

Me cago en su beneficio

En su carácter fenicio

Y en el vino de su vaso.

En el juez y en su justicia

Por no ser ciega ni tuerta

Y dejar la puerta abierta

Al poder y su avaricia.



Y siguiendo el desacato

Me cisco en la Bula Santa

Porque con la muerte achanta

Al que no come en su plato

Que si malvado es Usía

Más malo es quien le bendijo

Dándole casa y cobijo

Dentro de su sacristía.



Y también hay para el Rey

De este imperio sacro santo

Por ser el Rey del espanto

Aunque piense como un buey.

Si es más cruel nace garrote

Si más falso, relicario

Si más avaro, vicario

Si más Rey, tonto del bote.



Repartida la inmundicia

Entre Reyes de retrete

Ratas de toga y bonete

Y ladrones con franquicia,

Hoy apelo a mi conciencia

Y termino mi diatriba

Como empecé más arriba

¡Cagándome en su Excelencia!